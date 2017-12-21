Рекордные 13,9 млн рублей собрали на X Рождественском благотворительном аукционе «ЖИВИ»

Аукцион прошёл в рамках X Рождественского благотворительного бала «ЖИВИ» в декабре в Новосибирске и собрал рекордную сумму — 13 894 500 рублей — направленную на помощь детям с онкологическими заболеваниями, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы РАТМ Холдинга 21 декабря.

Аукцион проходит с 2008 года, его смыслообразующий принцип: «Дети — детям». Основными лотами являются работы детской студии изобразительных искусств «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой. За картину «Пудель с гитарой» 10-летнего Даниила Габриэляна в фонд «ЖИВИ» внесли 800 тысяч рублей.

«За 10 лет аукцион стал не только одним из самых заметных событий предновогодних дней, но и хорошей традицией, трансформировавшись в социально-культурный проект, объединяющий единомышленников, у которых есть потребность творить добро, — констатировал генеральный директор ОАО „Сибирская хлебная корпорация“, соучредитель благотворительного фонда „ЖИВИ“ в Новосибирске Дмитрий Терешков. — И этот проект состоялся благодаря неравнодушию людей, сидящих в зале».

За все благотворительные аукционы с учётом международных собрано около 84 млн рублей, что, по словам президента РАТМ Холдинга, соучредителя благотворительного фонда «ЖИВИ» в Новосибирске Эдуарда Тарана, не является самоцелью:

«Фонд создан, чтобы бороться с проблемами, оставшимися за рамками обязательного медицинского страхования. Кто-то занимается совершенствованием системы отечественного здравоохранения, для нас же важнее конкретные детские жизни, потому мы сосредоточены на помощи здесь и сейчас».

За 10 лет деньги, собранные на благотворительном аукционе «ЖИВИ», помогли 127 детям; открыт специализированный восстановительный бокс «Чистая палата» для пациентов Детского онкологического центра на базе Новосибирской центральной районной больницы, приобретено оборудование.

Аукцион поддержали ВТБ24, студия ювелирного дизайна Best Brillians, галерея «Гапонов Art», «Карелин-Фонд», художник Михаил Карнаев и другие.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предоставил сувенирную копию Колокола Мира, оценённую в 1 млн рублей. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников передал картину «Голубое озеро» Владимира Поливеева стоимостью также в 1 млн рублей, а полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло — модель российской многоцелевой атомной подводной лодки четвёртого поколения проекта 885 «Ясень», купленную благотворителями за 1 млн рублей. Бокалы от Фаберже из личной коллекции главного советника мэра Новосибирска Виктора Толоконского ушли с молотка за 1,1 млн рублей.

«Добро, если делать его искренне, всегда возвращается», — подчеркнул председатель попечительского совета благотворительного фонда «ЖИВИ», вице-президент «Национальной медицинской палаты», заслуженный врач Российской Федерации Сергей Дорофеев.

Напомним, что в декабре в Новосибирске прошли три благотворительные встречи в пользу животных, организованные приютом «Кошкино лукошко», Центром реабилитации хищных птиц и свободным объединением новосибирских волнтёров.