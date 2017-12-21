Алтайские депутаты единогласно запретили СМИ США посещать их заседания

Законодательное собрание Алтайского края приняло закон, запрещающий представителям СМИ США или изданий, признанных иностранными агентами, посещать заседания регионального парламента, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения на официальном сайте законодательного органа.

За принятие закона проголосовало 63 депутата, один не стал голосовать. В данный момент запрет коснётся только девяти средств массовой информации, которые решением Минюста РФ вкючены в реестр СМИ-иноагентов. Это радиостанции «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), такие интернет-проекты, как «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Стоит отметить, что 20 декабря в Госдуму РФ внесены поправки к закону о СМИ-иноагентах, одним из авторов которых стал сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Согласно предлагаемым новововведениям, СМИ, признанные в России иностранными агентами, будут обязаны регистрировать российские юрлица, а за отсутствие маркировки о статусе иноагента на публикациях доступ к изданию может быть ограничен.

Напомним, в августе власти Алтайского края заявили о намерении создать реестр нежелательного для детей интернет-контента.