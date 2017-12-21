 

Алтайские депутаты единогласно запретили СМИ США посещать их заседания

 21 декабря, 13:31
подходящие темы
Алтайские депутаты единогласно запретили СМИ США посещать их заседания
Депутаты Алтайского края, фото с сайта akzs.ru

Законодательное собрание Алтайского края приняло закон, запрещающий представителям СМИ США или изданий, признанных иностранными агентами, посещать заседания регионального парламента, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения на официальном сайте законодательного органа.

За принятие закона проголосовало 63 депутата, один не стал голосовать. В данный момент запрет коснётся только девяти средств массовой информации, которые решением Минюста РФ вкючены в реестр СМИ-иноагентов. Это радиостанции «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), такие интернет-проекты, как «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Стоит отметить, что 20 декабря в Госдуму РФ внесены поправки к закону о СМИ-иноагентах, одним из авторов которых стал сенатор от Красноярского края Андрей Клишас. Согласно предлагаемым новововведениям, СМИ, признанные в России иностранными агентами, будут обязаны регистрировать российские юрлица, а за отсутствие маркировки о статусе иноагента на публикациях доступ к изданию может быть ограничен.

Напомним, в августе власти Алтайского края заявили о намерении создать реестр нежелательного для детей интернет-контента.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 декабря, 09:15 • интервью

Академик ВРАЛ

О том, сколько бреда вокруг истории, какие заблуждения распространены в обществе и как человек думает историями, а не вероятностями.
 13 декабря, 14:07 • статья

Закон наплакал

До конца года Государственная Дума РФ пытается успеть принять крупный закон, рассматриваемый уже семь лет. Разбираемся, чем хорош и чем плох законопроект о об ответственном обращении с животными.

Шестиминутка ненависти

 5 декабря, 20:58 • колонка
Антон Андреев
журналист
Какой скандал разрастается вокруг Академии борьбы в Красноярске и при чём здесь телеканал «Россия-24».
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    