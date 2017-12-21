Красноярские коммунальщики покрасили снег белой краской

В жилом комплексе «Удачный» в Красноярске работники управляющей компании красили снег белой краской, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения портала 1-Line 21 декабря.

Момент покраски был заснят на видео и выложен в социальные сети. На видео рабочий водил кисточкой по слепленной из снега надписи «2018». В управляющей компании изданию пояснили, что белая краска не только делает надпись «белее», но и сохранит её на более долгий срок.

То, что снег нужно закрашивать в белый цвет, говорит об экологической обстановке в Красноярске — вернулся режим «чёрного неба». 10 декабря жители города во второй раз вышли на митинг «За чистое небо».

«У нас в сентябре была встреча с министром экологии. Он озвучил, что крупные предприятия две трети выбросов делают, — рассказал корреспонденту Сиб.фм представитель оргкомитета движения „За чистое небо“ Андрей Сковородников-Эрлих. — Остальная часть — это автомобили, плотная непродуманная застройка города. У нас есть ТЭЦ и алюминиевый завод, которые немалую долю в копилку вносят. Большое количество автомобилей подолгу стоят в пробках, в том числе из-за того, что система общественного транспорта нормально не отлажена. У нас есть много частных лавочек — небольшие котельные, асфальтовые заводики. Мусорные свалки, на которых сжигают отходы. Отопительный сезон начался, и выбросы, понятное дело, в городе стали оседать. И всё вместе скапливается в общий котёл».

Напомним, в январе активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал баллончиком с краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.