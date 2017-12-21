 

Летевший в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 из-за неисправности вернулся в Норильск

 21 декабря, 12:51
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Летевший в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 из-за неисправности вернулся в Норильск
Фото с сайта globallookpress.com

Сработавший датчик технической неисправности заставил экипаж пассажирского самолёта авиакомпании S7 вернуться в аэропорт Норильска, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судно модели Embraer E-70 выполняло рейс по маршруту Норильск — Новосибирск, на борту самолёта находились 76 пассажиров, шесть членов экипажа и почти 1,5 тонны груза. Датчик сработал через несколько минут полёта, в связи с чем экипажем было принято решение о возвращении.

Воздушное судно благополучно совершило посадку в Норильске через час после вылета. Причина возникшей неисправности устанавливается. По факту происшествия норильская транспортная прокуратура проводит проверку, в том числе контролирует соблюдение прав пассажиров.

Напомним, 19 декабря Boeing 737 авиакомпании Nordstar, летевший из Красноярска в Норильск, экстренно сел в заполярном городе Игарке ради спасения младенца.

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