 

Магистра «Хогвартса» разыскивает транспортная компания в Новосибирске

 21 декабря, 12:27
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Магистра «Хогвартса» разыскивает транспортная компания в Новосибирске
фото с сайта pxhere.com

На сайте Зарплата.ру опубликована вакансия менеджера-волшебника 88-го уровня по транспортной логистике, который должен владеть чёрной и белой магией перевозок, причём уровень владения должен быть не ниже Магистра «Хогвартса», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы сайта по поиску работы 21 декабря.

Работодатель подчёркивает, что существенным преимуществом будет личная рекомендация от профессора Дамблдора, впрочем, будущий начальник не требует подтверждённого диплома и обещает поверить на слово.

По описанию вакансии становится ясно, что компании нужен вполне обычный менеджер по продажам, который будет заниматься организацией перевозок, развивать базу клиентов и работать с документацией. Однако среди требований работодатель указывает опыт продажи лыж африканским племенам и снега полярникам.

«В последнее время на нашем сайте всё чаще появляются различные креативные вакансии. Менеджер-волшебник — это тот случай, когда работодатель подумал не только над названием, но и над описанием вакансии. Видно, что ребята постарались, и я уверен, сотрудник найдётся быстро. Возможно, волшебник уже работает в компании, просто забыл снять плащ-невидимку», — рассказал руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ру Иван Чирков.

Креативный работодатель обещает Магистру за его «волшебство» зарплату от 25 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре на сайте Зарплата.ру появилась вакансия в новосибирском кафе — работодатель искал человека, который стал бы другом для собак.

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