 

Скидка на проезд в общественном транспорте Новосибирска вернётся с повышением тарифов — мэр

 21 декабря, 13:25
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Скидка на проезд в общественном транспорте Новосибирска вернётся с повышением тарифов &mdash; мэр
Фото Екатерины Гробман

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал вернуть скидку на проезд в муниципальном общественном транспорте по ЕТК после утверждения тарифов департаментом транспорта, передаёт корреспондент Сиб.фм с часа прессы с мэром 21 декабря.

В декабре мэрия Новосибирска приостановила льготный проезд по Единой транспортной карте (ЕТК) до 2019 года, чтобы возместить муниципальным перевозчикам затраты на предоставление скидок.

На встрече с журналистами Анатолий Локоть сообщил, что скидка на проезд по единым транспортным картам вернётся в Новосибирск после увеличения тарифов.

«К сожалению, не утверждены тарифы. Для того, чтобы эта скидка действовала дальше, более того, чтобы дифференциация была больше, скидка была больше, чем один рубль, нужно утверждение тарифов — тарифов по безналичному расчёту и по наличному расчёту. Мы надеемся, что в этом году департамент по тарифам рассмотрит наше предложение», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, в декабре в Новосибирске стартовал пилотный проект по внедрению турникетов вместо кондукторов в общественном транспорте.

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