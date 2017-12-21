 

Обидевшийся на подзатыльник студент техникума убил обухом топора двух человек в Бурятии

 21 декабря, 09:16
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Обидевшийся на подзатыльник студент техникума убил обухом топора двух человек в Бурятии
Фото с сайта globallookpress.com

Несовершеннолетний студент одного из техникумов Бурятии признался в убийстве двух пожилых мужчин, на преступление его толкнула обида из-за полученного подзатыльника, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения регионального следкома.

Убийство было совершено в посёлке Каменске, где 16-летний подросток проживал у родственников своего приятеля. Будучи сиротой, парень с детства воспитывался в реабилитационном центре, затем поступил на учёбу в каменский техникум.

В посёлке подросток познакомился с 60-летним мужчиной, проживавшим по соседству, и начал ходить к нему в гости и помогать по хозяйству. 17 декабря вечером он в очередной раз пришёл к пенсионеру домой, в этот момент тот распивал со своим соседом — также пожилым мужчиной — алкоголь, отмечая свой недавно наступивший юбилей.

Молодой человек, как обычно, затопил печь, а затем присел к столу и закурил. Пенсионер вместе с приятелем без веского повода начали ругать подростка, а затем выгнали его из дома. При этом хозяин вдогонку отвесил парню подзатыльник.

Студент некоторое время переваривал обиду, а затем взял топор и вернулся к собутыльникам с желанием отомстить. К этому времени пенсионер и его приятель улеглись спать. Подросток сначала дважды ударил гостя обухом топора по голове, а затем таким же образом расправился с хозяином дома. После этого парень допил остававшееся спиртное и заснул на месте преступления.

Следующим утром, разыскивая молодого человека, в дом заглянула женщина, у которой он проживал. Увидев тела убитых, она вызвала скорую и полицию. Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали подростка. Прибывшие вслед за этим медики констатировали смерть недавнего юбиляра, его гость был ещё жив. Мужчину успели доставить в больницу, но из-за тяжести причинённых увечий спасти его жизнь не удалось.

В ходе общения со следователями молодой человек признался в преступлении и подробно рассказал о том, как оно было совершено. По решению суда он помещён под арест, решается вопрос о назначении ему судебно-психиатрической экспертизы. По обвинению в двойном убийстве студенту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в конце ноября новосибирский суд отправил в колонию подростков, сделавших случайного прохожего инвалидом.

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