Заблокированные в кузбасской шахте горняки получили еду и тёплые одеяла

Горные спасатели, разбирающие завал на шахте «Есаульская» в Кузбассе, через пробуренные скважины передали трём заблокированным горнякам еду, воду, тёплые одеяла и фонари, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения ГУ МЧС по Кемеровской области.

Обрушение породы произошло 20 декабря на глубине в 300 метров, длина образовавшегося завала составляет около 10 метров. По уточнённым данным, в момент ЧП под землёй находились 100 горняков, 97 из них сумели самостоятельно выйти на поверхность, ещё трое оказались заблокированы.

Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь. В данный момент на месте работают три отделения горноспасателей и шахтовые рабочие, которые прокладывают ход для эвакуации заблокированных горнорабочих. Радиосвязь с шахтёрами поддерживается, проветривание на участке не нарушено, газовая обстановка стабильна.

Напомним, в июле на кузбасской шахте «Анжерская-Южная» произошёл взрыв угольной пыли и газа, 78 шахтёров самостоятельно вышли на поверхность, ещё один выбраться не смог и погиб.