 

Заблокированные в кузбасской шахте горняки получили еду и тёплые одеяла

 21 декабря, 11:30
подходящие темы
Заблокированные в кузбасской шахте горняки получили еду и тёплые одеяла
Фото с сайта globallookpress.com

Горные спасатели, разбирающие завал на шахте «Есаульская» в Кузбассе, через пробуренные скважины передали трём заблокированным горнякам еду, воду, тёплые одеяла и фонари, узнал корреспондент Сиб.фм 21 декабря из сообщения ГУ МЧС по Кемеровской области.

Обрушение породы произошло 20 декабря на глубине в 300 метров, длина образовавшегося завала составляет около 10 метров. По уточнённым данным, в момент ЧП под землёй находились 100 горняков, 97 из них сумели самостоятельно выйти на поверхность, ещё трое оказались заблокированы.

Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь. В данный момент на месте работают три отделения горноспасателей и шахтовые рабочие, которые прокладывают ход для эвакуации заблокированных горнорабочих. Радиосвязь с шахтёрами поддерживается, проветривание на участке не нарушено, газовая обстановка стабильна.

Напомним, в июле на кузбасской шахте «Анжерская-Южная» произошёл взрыв угольной пыли и газа, 78 шахтёров самостоятельно вышли на поверхность, ещё один выбраться не смог и погиб.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Занимательная судебная арифметика

 1 декабря, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 17 ноября, 11:26 • репортаж

220 миллионов тонн угля

Репортаж с кузбасского разреза «Черниговский» — на сколько лет хватит запасов угля и как устроена автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.

Кто над шахтами хозяин?

 1 ноября, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    