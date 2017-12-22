Алтайская пенсионерка скончалась в магазине сети «Мария-Ра»

Следователи Алтайского края выясняют причины скоропостижной кончины 66-летней пенсионерки в магазине сети «Мария-Ра» в Барнауле, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл утром 21 декабря. На выходе из торгового зала женщина почувствовала себя плохо, в связи с чем сотрудники магазина вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на проведённые медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. С целью установления точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили изданию «АиФ-Алтай» в ГУ МВД России по Алтайскому краю, причиной гибели женщины могла стать остановка сердца. Кроме того, известно, что у пенсионерки была астма.

Напомним, в октябре 2016 года 68-летний житель Новосибирска внезапно скончался в поликлинике городской клинической больницы № 19 в Первомайском районе, не дождавшись приёма врача.