 

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

 22 декабря, 19:21
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Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка
фото с сайта static.life.ru

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из текста документа.

Распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правовой информации 21 декабря. Экспериментальный аэродром в Ельцовке является испытательной базой «Новосибирского Авиационного ПО им. В. П. Чкалова», он способен принимать самолёты АН-124, Ил-76,Ил-86, Ту-204, Ту-154, а также более лёгкие вертолёты всех типов.

О причинах решения пока не сообщается. Ранее представители аэродрома выступали против строительства мусорного полигона в селе Раздольное, расположенном неподалёку от экспериментальной авиационной базы.

Напомним, в ноябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил рабочей группе найти вместо Раздольного другой участок для строительства мусорного полигона.

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