Названная в честь президента США закусочная открылась в Красноярске у стен СИЗО

Заведение под вывеской Trump Burger появилось в Красноярске рядом со следственным изолятором № 1, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения на красноярском сайте «Города Прима».

Закусочная открылась в отдельно стоящем здании, которое в последние десятилетия занимал пивной бар. Со сменой вывески переформатирован весь интерьер помещения, теперь его стены украшены разнообразными портретами президента США Дональда Трампа. Политик изображён даже в туалетной комнате.

В меню «Трамп бургера» входит восемь видов бургеров, однако каждый посетитель может собрать на свой вкус из разных ингредиентов свой «Хайп бургер». Стоит отметить, что в начале декабря в одном из красноярских заведений общепита в продаже повились «Собчак-бургеры» с кониной. Как выяснил тогда портал «НГС24», название попало в меню случайно.

Напомним, в сентябре новосибирская компания «Живой огонь» выпустила новую упаковку угля для барбекю с критикой политики президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи.