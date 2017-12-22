Пять лет колонии грозит экс-главе ГИБДД Кузбасса за смерть четырёх женщин в ДТП

Прокурор потребовал пять лет колонии-поселения для бывшего начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина, обвиняемого в ДТП, в котором погибли четыре женщины, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения прокуратуры Кемеровской области.

Юрий Мовшин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

«Хотелось бы, конечно, чтобы было больше, но пять лет — тоже немаленький срок. Мы постараемся сделать всё, чтобы он получил реальный срок, хотя видно, что к нему люди в этой системе как-то по-другому относятся», — скзала дочь одной из погибших в аварии женщин, Елизавета.

23 апреля 2016 года на трассе Кемерово — Яшкино в нескольких километрах от поворота на турбазу «Космос» Юрий Мовшин, бывший начальник ГИБДД по Кемеровской области и бывший начальник департамента транспорта администрации Кемеровской области, на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corona Premio, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре женщины. Все пассажирки погибли, водитель Premio остался жив, Юрий Мовшин не пострадал. Тогда же депутаты облсовета по ходатайству губернатора Амана Тулеева лишили Юрия Мовшина всех региональных наград и званий. 10 июня ему было предъявлено обвинение, вину он не признал.

Следствие по делу шло больше года. В июле 2017 года адвокаты Мовшина попросили о переносе дела за пределы Кемеровской области. Верховный суд РФ назначил разбирательство в Абаканском городском суде, где 21 декабря начались прения сторон.

Напомним, в январе чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области.