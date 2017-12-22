 

Следком Новосибирска начал проверку после госпитализации в ИК-3 убийцы Карины Залесовой

 22 декабря, 20:42
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Следком Новосибирска начал проверку после госпитализации в ИК-3 убийцы Карины Залесовой
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники следственного комитета по Новосибирской области начали проверку по факту получения телесных повреждений 18-летним осужденным в ИК-3, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения пресс-службы ведомства, ранее источник в структуре регионального ГУ ФСИН сообщал, что речь идёт о Марке Конькове — убийце новосибирской школьницы Карины Залесовой.

По предварительным данным следствия, молодой человек, отбывающий наказание за умышленное убийство, был обнаружен 20 декабря с повреждениями грудной клетки. Рядом с ним было найдено «самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела».

«Осуждённый сотрудниками колонии был доставлен в лечебное медицинское учреждение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия и механизм образования телесных повреждений будут установлены в ходе уголовно-процессуальной проверки», — говорится в сообщении новосибирского СК.

Напомним, 28 августа 2015 года в доме бизнесмена в Первомайском районе было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой. Ей было нанесено не менее 25 ножевых ранений. В убийстве обвинили бывшего друга девочки, сына бизнесмена — 16-летнего Марка Конькова. Врачи института Сербского после проведённой психолого-психиатрической экспертизы в марте 2016 года признали его вменяемым и склонным к садизму.

В октябре 2016 года суд признал Конькова виновным в убийстве девочки по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии. 28 августа 2017 года Конькову исполнилось 18 лет, и его перевели из воспитательной колонии в ИК-3.

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