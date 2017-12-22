 

Суд в Хакасии вернул в приёмную семью изъятого из-за стрижки мальчика и ещё шесть детей

 22 декабря, 18:27
подходящие темы
Суд в Хакасии вернул в приёмную семью изъятого из-за стрижки мальчика и ещё шесть детей
Фото с сайта globallookpress.com

Боградский районный суд Хакасии отменил постановление об изъятии из приёмной семьи семерых несовершеннолетних детей — в ноябре их забрали из дома из-за длинных волос младшего мальчика, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения «Новой газеты».

Дети воспитывались в семье 57-летней жительницы Боградского района республики. За последние 25 лет она усыновила 20 детей из детских домов и интернатов и воспитала одну собственную дочь.

Причиной изъятия семерых несовершеннолетних воспитанников женщины стало решение представителей органов опеки, которые заявили, что видели самого младшего мальчика с длинной косой, скреплённой розовой резинкой. Согласно выводам чиновников, такая причёска могла нанести вред психическому здоровью ребёнка.

Не согласившись с решением органов опеки, приёмная мать опротестовала его в суде, 22 декабря суд постановил вернуть детей в семью. Уточняется, что полностью решение суда, включая мотивировочную часть, будет изготовлено в течение пяти дней, только после этого детей привезут домой. Однако старшая 17-летняя дочь поехала с приёмной матерью домой прямо из здания суда.

Напомним, 21 декабря на публикации в СМИ, посвящённые истории изъятия детей, отреагировала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, по словам которой основанием таких действий чиновников могла стать только угроза жизни и здоровью несовершеннолетних.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Вопрос или не вопрос, вот в чём вопрос?

 14 декабря, 14:59 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 12 декабря, 10:55 • короче

Короче: семейные выходные

Почему реабилитацию нужна всем членам семьи, если заболел кто-то один, как безопасно выходить из зоны комфорта и в чём особенности «Семейных выходных».
 8 декабря, 16:03 • репортаж

Вокруг одни роботы

Репортаж с пятого фестиваля «РобоСиб»: как юные робототехники стараются повлиять на будущее и какие шифры прочитали роботы на соревнованиях.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    