Суд в Хакасии вернул в приёмную семью изъятого из-за стрижки мальчика и ещё шесть детей

Боградский районный суд Хакасии отменил постановление об изъятии из приёмной семьи семерых несовершеннолетних детей — в ноябре их забрали из дома из-за длинных волос младшего мальчика, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения «Новой газеты».

Дети воспитывались в семье 57-летней жительницы Боградского района республики. За последние 25 лет она усыновила 20 детей из детских домов и интернатов и воспитала одну собственную дочь.

Причиной изъятия семерых несовершеннолетних воспитанников женщины стало решение представителей органов опеки, которые заявили, что видели самого младшего мальчика с длинной косой, скреплённой розовой резинкой. Согласно выводам чиновников, такая причёска могла нанести вред психическому здоровью ребёнка.

Не согласившись с решением органов опеки, приёмная мать опротестовала его в суде, 22 декабря суд постановил вернуть детей в семью. Уточняется, что полностью решение суда, включая мотивировочную часть, будет изготовлено в течение пяти дней, только после этого детей привезут домой. Однако старшая 17-летняя дочь поехала с приёмной матерью домой прямо из здания суда.

Напомним, 21 декабря на публикации в СМИ, посвящённые истории изъятия детей, отреагировала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, по словам которой основанием таких действий чиновников могла стать только угроза жизни и здоровью несовершеннолетних.