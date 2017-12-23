 

Ругающуюся матом пьяную дебоширку сняли с рейса в новосибирском Толмачёво

 23 декабря, 14:51
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Ругающуюся матом пьяную дебоширку сняли с рейса в новосибирском Толмачёво
Фото с сайта pixabay.com

В новосибирском аэропорту Толмачёво женщина в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с бортпроводниками — правоохранители сняли пассажирку с рейса, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД России по СФО.

Сотрудников полиции вызвали бортпроводники рейса «Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск». Поведение одной из пассажирок угрожало безопасности всех людей на борту.

На месте полицейские выяснили, что женщина не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту, размахивала руками и громко нецензурно бранилась. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

«Для обеспечения безопасности представители авиакомпании были вынуждены отказать нарушительнице в перелёте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортные полицейские задержали женщину и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, на данный момент проводится проверка на предмет установления в её действиях признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Напомним, в середине декабря полицейские сняли с рейса пьяного дебошира в новосибирском Толмачёво.

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