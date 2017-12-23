Морозный вихрь из Сибири испортит рождество в США

Американские СМИ сообщили об арктическом вихре из Сибири, который обещает температуры до −4 °С на севере США и в Канаде; это будет самое холодное Рождество за 20 лет, узнал 22 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Star Tribune.

Арктический вихрь из Сибири принесёт рекордные морозы на север восточного побережья США. Температура в Миннесоте понизится до −4 °С 25 декабря, по данным Национальной метеорологической службы США.

«Арктический воздух, доминировавший по всей Сибири и Северному полюсу, прорвётся оттуда и сбежит на юг в Миннесоту уже в воскресенье, а вместе с ним придут первые заморозки ниже нуля за этот сезон», — уверен метеоролог Национальной службы погоды в Чанхассене Эрик Ахасич.

Американские синоптики уверены, что у местных жителей есть шанс встретить «Белое Рождество» уже 25 декабря, так как холодный вихрь несёт снегопады. Ожидаемая высота снежного покрова составит более двух сантиметров.

Последние сильные заморозки ударили на Рождество в 1996 году, когда температура упала до −22 °С.

Ранее Bloomberg сообщал, что сибирские снегопады отодвинут холодную зиму в США, ссылаясь на прогнозы автора «Сибирской снежной теории» Иуды Коэна. Однако, уже в конце ноября The Weather Channel сообщил, что температуры ниже −15 ºС в Новосибирске и ниже −60 ºС в якутском Оймяконе приблизили холодную зиму в Северной Америке.

Напомним, что на конец декабря в Новосибирске синоптики ожидают отступление морозов и температуры до −16 °С.