Новосибирские общественники потребовали изменить федеральный закон о концессиях

Митинг «Против грабительских концессий» прошёл в Новосибирске — его участники требовали расторгнуть «мусорную» концессию, сделать четвёртый мост через Обь бесплатным и изменить федеральное законодательство, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм из текста резолюции пикетирующих.

В сквере на улице Орджоникидзе в Новосибирске состоялся митинг против двух концессионных соглашений — по строительству четвёртого моста и мусоросортировочного завода на территории Новосибирской области.

Участники акции потребовали от врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова сдержать обещание и расторгнуть «мусорную концессию», а также построить бесплатный четвёртый мост без обременения на бюджет.

Кроме того, активисты обратились к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с просьбой о пересмотре федерального концессионного законодательства.

Они предложили включить в закон необходимость общественного обсуждения планируемых проектов и согласовывать с депутатами концессионные соглашения. А также зафиксировать минимальный процент финансового участия инвесторов в концессионных проектах.

Президенту РФ общественники посоветовали до выборов пересмотреть заключённые в регионах концессионные соглашения и «обеспечить недопущение реализации подобной политики в будущем».

«Мы, участники митинга „Против грабительских концессий“, выступаем против политики концессионных соглашений, ввергающих бюджет региона в многомилллиардные финансовые обязательства перед концессионером на десятки лет вперёд. Такие соглашения заключаются при мизерных вложениях инвесторов, без открытого общественного обсуждения, соглашения имеют конфиденциальный характер и не должны согласовываться с депутатами, несмотря на огромные бюджетные обязательства», — заявила одна из участников митинга, депутат горсовета Наталья Пинус.

По сообщению организаторов, в акции протеста приняли участие порядка 100 человек. У правоохранителей не было вопросов к митингующим.

Напомним, в декабре новосибирские активисты призвали власть не сочинять фиктивных причин для отказа в митингах.