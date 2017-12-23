Подросток «заминировал» школу в Новосибирской области

Новосибирская полиция задержала подростка, подозреваемого в «телефонном терроризме»; возбуждено уголовное дело, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Об угрозе терроризма неизвестный сообщил по номеру дежурной части в пятницу, 22 декабря. В пресс-службе уточнили, что злоумышленник назвал одно из учебных учреждений города Черепаново Новосибирской области.

На место выехали сотрудники полиции, однако проверка показала, что в здании не было взрывчатых устройств и веществ.

По горячим следам полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 15-летнего молодого человека.

«Предварительно установлено, что задержанный совершил звонок из хулиганских побуждений», — сообщила пресс-служба.

В отношении подозреваемого дознаватель отдела МВД России по Черепановскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). На данный момент проводится расследование.

Напомним, в 2015 году телефонным террористом, заявившим о бомбе в новосибирской «Ленте», оказалась 55-летняя пенсионерка.