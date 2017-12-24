 

Новосибирский депутат распакует купленную на аукционе картину в 2091 году

 24 декабря, 22:34
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Новосибирский депутат распакует купленную на аукционе картину в 2091 году
Фото из группы «Сбагрис | АУКЦИОН» в соцсети «ВКонтакте»

Бартерный аукцион «Сбагрис» состоялся в Новосибирске — авторы меняли свои картины на еду, одежду и время, узнал 24 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Сбагрис | АУКЦИОН» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 23 декабря, в культурном центре «Этаж» прошёл аукцион по обмену произведений искусства на необходимые художникам вещи. Особенностью «Сбагриса» в 2017 году стало условие, что покупатель увидит свои приобретения не раньше указанного на упаковке срока. В торгах участвовало 27 лотов, в ходе аукциона участники раскупили их все.

Как рассказал организатор Денис Ефремов, «Сбагрис» — это перформанс, где художники и зрители вместе переживают новый опыт. Для зрителя это опыт борьбы за произведение художника, это азарт и интрига. Для художников это, в первую очередь, прямой контакт с публикой, радость или разочарование от предложенных ставок. По итогам аукциона художник и покупатель заключают договор.

«С договором картина считается чистой, то есть легально приобретённой и потенциально готовой к перепродаже коллекционеру или галерее, или на каком-либо аукционе. Это тоже часть перформанса», — отметил Денис Ефремов.

Среди ставших обычными для «Сбагриса» способов оплаты: продуктами питания, тёплой одеждой, различными вещами — на этот раз некоторые авторы запросили необычную цену — время. Новые владельцы картин обещали не вскрывать обёрточную упаковку как можно дольше.

«Одну работу придётся вскрыть только через девять лет, и ещё каждый день выкладывать отчёт в „Инстаграм“, что она не вскрыта. Какую-то работу нужно будет открыть после свадьбы, которая будет неизвестно когда. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что каждая работа так или иначе — портрет эпохи. И, возможно, когда придёт время, мир будет уже другим, а вскрытая работа будет служить артефактом своего времени», — объяснил Ефремов.

Так, новосибирский депутат Сергей Сухоруков купил картину, которую художница предписала открыть через 74 года.

«Принял активное участие в значимом событии культурной жизни города — аукционе „Сбагрис“, и даже приобрёл в нелёгкой борьбе запакованную и опечатанную картину известной художницы Mara Rain. Одно смущает — дата вскрытия: 2091 год. Доживу ли, вот вопрос», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Сухоруков.

Денис Ефремов объяснил, что для этого покупателя перформанс будет длится несколько дольше.

«На его месте я бы перепродал эту работу лет так через 30-40: чем ближе срок вскрытия, тем больше интриги, и тем ценнее лот. Сама по себе работа достаточно эстетично оформлена и может висеть дома или на работе долгие годы, как самостоятельное произведение. Неожиданно для себя Сергей Сухоруков стал собирателем современного искусства, и теперь ему нужно как-то с этим жить», — прокомментировал организатор аукциона.

Впервые аукцион проводился в 2010 году в Новосибирске. Затем в рамках фестиваля молодых художников «Ревизия 1990-2015» он стал традиционным. В 2016 году он приобрёл статус международного.

Напомним, в 2016 году художники выставили картины на новосибирский аукцион «Сбагрис» за фрукты и лососевую икру.

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