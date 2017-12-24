 

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

 24 декабря, 21:41
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Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет
Фото с сайта balletandopera.com

24 декабря в концертном зале имени Арнольда Каца Новосибирской филармонии завершился XII Международный Рождественский фестиваль искусств — крупнейший форум культуры за Уралом; финалом его в 2017 году стал концерт оркестра MusicAeternа, под управлением греческого дирижёра Теодора Курентзиса музыканты исполнили седьмую симфонию Шостаковича, узнал корреспондент Сиб.фм 24 декабря из программы фестиваля.

Теодор Курентзис — греческий и российский дирижёр, который занимал должность музыкального руководителя Новосибирского оперного театра с 2004 года. В 2011 Курентзис переехал в Пермь, где занял пост художественного руководителя театра оперы и балета. 24 декабря 2017 он впервые за шесть лет вновь выступил в Новосибирске.

«Нет сомнений, что маэстро Курентзис — один из главных героев современного музыкального мира, а созданный им коллектив MusicAeterna — один из самых востребованных российских оркестров», — заявили организаторы фестиваля.

На завершающем Рождественском фестивале музыканты исполнили «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Композитор написал произведение в 1941 году, а в 1942 году его исполнили в блокадном Ленинграде.

Крупнейший за Уралом культурный форум проходит раз в два года. В 2017 году на нём выступили музыканты из России, Швеции, Италии, США, Норвегии.

Напомним, 8 и 9 декабря в рамках Рождественского фестиваля в Новосибирске сыграли спектакль «Человек из ресторана» актёры российского театра «Сатирикон».

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