 

Взрыв газа заставил мэра Омска Оксану Фадину прервать командировку

 24 декабря, 23:30
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Взрыв газа заставил мэра Омска Оксану Фадину прервать командировку
фото с сайта МЧС Омской области

23 декабря на 10-м этаже новостройки в Омске произошёл взрыв газового баллона, сотрудники МЧС эвакуировали 75 жильцов дома, а мэр города Оксана Фадина прервала командировку в Москве и прибыла в Омск для урегулирования чрезвычайной ситуации, узнал корреспондент Сиб.фм 24 декабря из сообщений СМИ.

Дом, в котором произошёл взрыв, ещё не газифицирован, баллон на кухне хозяйка квартиры установила самовольно. Спасатели получили сигнал о происшествии в 16:45, на место прибыли шесть единиц пожарно-спасательной техники. Как выяснилось, возгорания не произошло, но взрывной волной разрушило часть стены.

В результате взрыва хозяйка квартиры получила ожоги первой и второй степени, а также переломы средней тяжести. Жителей дома эвакуировали и временно разместили в гостинице, а в самом здании отключили электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение.

Утром 24 декабря мэр Омска Оксана Фадина прервала командировку и прилетела из Москвы, чтобы организовать работу по ликвидации последствий происшествия. Она лично посетила место взрыва, назначила рабочие совещания по оценке состояния дома, предстоящему восстановлению здания, финансированию аварийных работ и условиям проживания жильцов.

На данный момент неизвестно, насколько сильно пострадало здание новостройки. Для предотвращения непредвиденных разрушений силами МЧС проводится диагностика устойчивости дома при помощи специально разработанного устройства.

«Мобильный диагностический комплекс „Струна-3 Эксперт“ доставлен в город Омск из испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Красноярскому краю бортом Красноярского авиационного спасательного центра. Офицер МЧС, закреплённый за аналитическим устройством, в течение четырёх-пяти часов проводил обследование дома», — сообщает пресс-служба МЧС Омской области.

Результаты экспертизы переданы специалистам в Москву, а компания-застройщик начала проводить работы по восстановлению дома, в частности, уже установлена площадка для размещения башенного крана. В скором времени спасатели планируют перевезти людей из пункта эвакуации обратно в квартиры новостройки.

Напоним, что в октябре из-за взрыва на речном порту Омска пострадало два человека.

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