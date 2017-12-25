Подозреваемые в убийстве новосибирской студентки арестованы на два месяца

По решению Советского районного суда Новосибирска подозреваемые в убийстве пропавшей 19-летней студентки арестованы на два месяца, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм в следственном комитете по Новосибирской области.

«Двое подозреваемых в убийстве 19-летней студентки Сибирского университета потребительской кооперации арестованы на два месяца», — сообщил Сиб.фм и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по Новосибирской области по связям со СМИ Михаил Третьяков.

Следователи обвиняют 26-летнего и 28-летнего мужчину по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемые были задержаны 24 декабря — на следующий день после обнаружения тела пропавшей девушки. Жертва была завёрнута в полиэтилен и упакована в пластиковую сумку, которая была найдена 23 декабря в лесополосе микрорайона ОбьГЭС.

Девушка пропала 21 декабря, и сразу же были организованы поиски пропавшей по заявлению отца. Найти погибшую удалось благодаря сигналу её смартфона.

«Полиция отследила сигнал смартфона девушки 23 декабря, подозреваемые включили его, когда пытались спрятать тело», — сообщил корреспонденту Сиб.фм источник, близкий к следствию.

Напомним, жертва пропала 21 декабря после того, как поехала на собеседование по вакансии «гувернантки» с требованиями «молодых девушек с модельной внешностью».