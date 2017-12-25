 

Акции новосибирской нефтебазы «Красный Яр» ушли с молотка за 100 тысяч рублей

 25 декабря, 16:07
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Акции новосибирской нефтебазы «Красный Яр» ушли с молотка за 100 тысяч рублей
Фото с сайта pixabay.com

Красноярский предприниматель выкупил пакет акций нефтебазы «Красный Яр», расположенной в Новосибирской области, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Коммерсантъ».

Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой» была признана банкротом, в результате с аукциона были проданы 100 % акций ОАО «Нефтебаза „Красный яр“».

Активы «Сибтрубопроводстроя» за 100,5 тысячи рублей приобрёл предприниматель Александр Алтухов из Красноярского края.

Номинальная стоимость порядка 118,5 акции составила 527,2 млн рублей. В состав лота с начальной стоимостью 1,5 млн рублей, помимо акций нефтебазы, вошли требования компании «Сибтрубопроводстрой» к «Красному яру» на 24,9 млн рублей.

История нефтебазы отсчитывается с 1964 года, объём резервуарного парка нефтебазы составляет 83 тысяч м³.

Напомним, в начале ноября стало известно, что пакет акций «Ростелекома» уйдёт с молотка в Новосибирске.

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