Акции новосибирской нефтебазы «Красный Яр» ушли с молотка за 100 тысяч рублей
25 декабря, 16:07
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Красноярский предприниматель выкупил пакет акций нефтебазы «Красный Яр», расположенной в Новосибирской области, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Коммерсантъ».
Управляющая компания «Сибтрубопроводстрой» была признана банкротом, в результате с аукциона были проданы 100 % акций ОАО «Нефтебаза „Красный яр“».
Активы «Сибтрубопроводстроя» за 100,5 тысячи рублей приобрёл предприниматель Александр Алтухов из Красноярского края.
Номинальная стоимость порядка 118,5 акции составила 527,2 млн рублей. В состав лота с начальной стоимостью 1,5 млн рублей, помимо акций нефтебазы, вошли требования компании «Сибтрубопроводстрой» к «Красному яру» на 24,9 млн рублей.
История нефтебазы отсчитывается с 1964 года, объём резервуарного парка нефтебазы составляет 83 тысяч м³.
Напомним, в начале ноября стало известно, что пакет акций «Ростелекома» уйдёт с молотка в Новосибирске.