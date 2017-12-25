 

Иркутские собаки получат в подарок на Новый год льготную кастрацию

 25 декабря, 16:41
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Иркутские собаки получат в подарок на Новый год льготную кастрацию
Фото Ирины Долженко

Иркутские зоозащитники приурочили благотворительную акцию к году Собаки — весь декабрь и январь они стерилизуют домашних псов по 500 рублей, рассказал 25 декабря корреспонденту Сиб.фм заместитель президента НКО «ЗооЗабота» Фёдор Садовников.

Иркутский «Пункт льготной стерилизации» в течение двух месяцев будет стерилизовать домашних и бездомных собак за фиксированную низкую цену.

«Мы предоставляем скидку для владельцев собак в рамках акции софинансирования. Если обычно у нас в ПЛС цена стерилизации суки зависит от веса и может варьироваться от 800 до 2 тысяч рублей, то сейчас все собаки, вне зависимости от пола, веса и возраста, стерилизуются по 500 рублей», — пояснил Фёдор Садовников.

Однако есть одно условие: скидка не распространяется на беременных животных из-за повышенной сложности операции.

«Стерилизация — это единственный гуманный на сегодняшний день способ сокращения численности бездомных животных. Помимо контроля численности безнадзорных животных, это профилактика заболеваний. Распространено заблуждение, что во время течки нужно поить животных гормональными препаратами типа „Стопсекс“. Я совершенно не понимаю, почему они до сих пор продаются, ведь в 100 % случаев они вызывают поликистоз. Каждое второе хозяйское животное имеет или поликистоз, или пиометру, которые в конечном итоге приводят к смерти», — объяснил Садовников.

Жители Иркутска с готовностью откликнулись на предложение: все места вплоть до 29 декабря уже расписаны. На данный момент запись идёт на январь, в очередь можно встать, позвонив по номеру в Иркутске 74-06-07.

Напомним, в начале декабря алтайские депутаты запретили разводить животных с генетическими мутациями.

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