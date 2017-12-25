 

Мэр Локоть вооружился золотой шпагой для поединков с новосибирским академиком

 25 декабря, 15:02
были упомянуты
подходящие темы
Мэр Локоть вооружился золотой шпагой для поединков с новосибирским академиком
Академик Валентин Пармон. Фото Андрея Соболевского с сайта sbras.info

Мэр Новосибирска стал почётным членом фехтовального клуба Академгородка «Виктория», глава СО РАН Валентин Пармон также был признан почётным членом и президентом клуба, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Почётный фехтовальный клуб для учёных и жителей Академгородка «Виктория» отметил 50-летие со дня основания. Глава СО РАН Валентин Пармон и мэр Новосибирска Анатолий Локоть стали его почётными членами и получили спортивное оружие.

Руководитель «Виктории» Игорь Васильев подарил мэру золотую шпагу как символ принадлежности к будущей элите Академгородка — выпускникам НГУ, физматшколе и местному клубу юных техников.

«Клянусь обнажать этот клинок только в самых крайних случаях», — сказал Анатолий Локоть.

Академик Валентин Пармон стал почётным членом и президентом клуба «Виктория» и напомнил, что патриотический клуб создавался «против правил» советской бюрократии и глава СО РАН будет бороться с этим и впредь.

«Люди науки защищают родину не клинком. Но то, что принято называть щитом нашей страны, создано нашими учёными, в том числе сибирскими», — высказался глава СО РАН Валентин Пармон.

Фехтовальный клуб «Виктория» был создан в 1967 году основателем Академгородка Михаилом Лаврентьевым, публицистом Каремом Рашем и тренером Павлом Кондратенко. С 2015 года «Виктория» стала городским центром физкультуры и патриотического воспитания, сейчас здесь занимаются более двух тысяч детей и подростков.

Список почётных членов клуба «Виктория» включает бывших президентов Франции Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, писателей Алана Маршалла и Льва Кассиля и других знаменитостей.

Напомним, в декабре врио губернатора Новосибирской области Травников взял под личный контроль науку и инновации.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 декабря, 12:31 • интервью

О, вы победитель конкурса

Проректор по развитию НГУ Алексей Окунев — о значимости междисциплинарности, индивидуальных исследовательских треков и содержании дорожной карты.
 22 декабря, 15:19 • тест

Тест: наука или хайп?

Что вы знаете о сибирских прорывах в науке в 2017 году? Как ничего?! А мы ведь ведь для вас всё писали! Давайте проверим, что вы запомнили!
 20 декабря, 08:00 • интервью

Власть властью и остаётся, а мы работаем

Депутат Вячеслав Илюхин — о том, в какую сторону развивается микрорайон Пашино и как жители участвовали в создании Аллеи славы.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    