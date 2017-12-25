Мэр Локоть вооружился золотой шпагой для поединков с новосибирским академиком

Мэр Новосибирска стал почётным членом фехтовального клуба Академгородка «Виктория», глава СО РАН Валентин Пармон также был признан почётным членом и президентом клуба, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Почётный фехтовальный клуб для учёных и жителей Академгородка «Виктория» отметил 50-летие со дня основания. Глава СО РАН Валентин Пармон и мэр Новосибирска Анатолий Локоть стали его почётными членами и получили спортивное оружие.

Руководитель «Виктории» Игорь Васильев подарил мэру золотую шпагу как символ принадлежности к будущей элите Академгородка — выпускникам НГУ, физматшколе и местному клубу юных техников.

«Клянусь обнажать этот клинок только в самых крайних случаях», — сказал Анатолий Локоть.

Академик Валентин Пармон стал почётным членом и президентом клуба «Виктория» и напомнил, что патриотический клуб создавался «против правил» советской бюрократии и глава СО РАН будет бороться с этим и впредь.

«Люди науки защищают родину не клинком. Но то, что принято называть щитом нашей страны, создано нашими учёными, в том числе сибирскими», — высказался глава СО РАН Валентин Пармон.

Фехтовальный клуб «Виктория» был создан в 1967 году основателем Академгородка Михаилом Лаврентьевым, публицистом Каремом Рашем и тренером Павлом Кондратенко. С 2015 года «Виктория» стала городским центром физкультуры и патриотического воспитания, сейчас здесь занимаются более двух тысяч детей и подростков.

Список почётных членов клуба «Виктория» включает бывших президентов Франции Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, писателей Алана Маршалла и Льва Кассиля и других знаменитостей.

Напомним, в декабре врио губернатора Новосибирской области Травников взял под личный контроль науку и инновации.