Журнал «Нож» опубликовал голосование за героев года в номинации «Технологии» — с проектом печати домов на 3D-принтере лидирует иркутский бизнесмен Никита Чен-юн-тай, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из публикации в журнале «Нож».

Первый в России человек, напечатавший дом на принтере, может стать героем 2017 года по версии журнала «Нож». Основатель компании Apis Никита Чен-юн-тай совершил переворот в 3D-печати домов, научив свой принтер возводить строения изнутри. Миссия проекта — сделать строительство дешевле, быстрее и доступнее.

«В России проект был признан лучшим hardware-стартапом 2016 года, а влиятельная американская исследовательская компания CB Insights включила проект в число 30 самых прорывных стартапов в мире», — сообщает издание.

За проект Чен-юн-тая проголосовали 50 % читателей, иркутский стартапер обогнал создателей приложения для распознавания лиц FindFace Артёма Кухаренко и Александра Кабакова.

Напомним, в октябре томские учёные предложили печатать лунные базы на грунтовом 3D-принтере.