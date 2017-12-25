 

Напечатавший дом на принтере бизнесмен из Иркутска претендует на звание героя 2017 года

 25 декабря, 09:35
подходящие темы
Напечатавший дом на принтере бизнесмен из Иркутска претендует на звание героя 2017 года
Фото с сайта knife.media

Журнал «Нож» опубликовал голосование за героев года в номинации «Технологии» — с проектом печати домов на 3D-принтере лидирует иркутский бизнесмен Никита Чен-юн-тай, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из публикации в журнале «Нож».

Первый в России человек, напечатавший дом на принтере, может стать героем 2017 года по версии журнала «Нож». Основатель компании Apis Никита Чен-юн-тай совершил переворот в 3D-печати домов, научив свой принтер возводить строения изнутри. Миссия проекта — сделать строительство дешевле, быстрее и доступнее.

«В России проект был признан лучшим hardware-стартапом 2016 года, а влиятельная американская исследовательская компания CB Insights включила проект в число 30 самых прорывных стартапов в мире», — сообщает издание.

За проект Чен-юн-тая проголосовали 50 % читателей, иркутский стартапер обогнал создателей приложения для распознавания лиц FindFace Артёма Кухаренко и Александра Кабакова.

Напомним, в октябре томские учёные предложили печатать лунные базы на грунтовом 3D-принтере.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Пульс системы

 25 декабря, 10:56 • колонка
Ольга Чубченко
руководитель отдела программных продуктов
Какие возможности открывают для бизнеса динамично развивающиеся IT-платформы и какой вектор развития выбирают компании.
 22 декабря, 15:19 • тест

Тест: наука или хайп?

Что вы знаете о сибирских прорывах в науке в 2017 году? Как ничего?! А мы ведь ведь для вас всё писали! Давайте проверим, что вы запомнили!
 21 декабря, 13:01 • короче

Короче: 4G

Как понять, поддерживает ли гаджет четвёртое поколение мобильной связи, и как на него перейти.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    