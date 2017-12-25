Новосибирские физики приблизили человечество к межпланетным перелётам и термоядерному синтезу

25 декабря в Институте ядерной физики СО РАН прошла пресс-конференция, посвящённая результатам работы за 2017 год в рамках гранта Российского научного фонда; учёные рассказали о достижении нового уровня производительности двух коллайдеров, строительстве первого в России клистрона, планах по созданию Супер С-Тау фабрики и не имеющей аналогов плазменной ловушке СМОЛА, узнал корреспондент Сиб.фм 25 декабря на пресс-конференции.

По словам директора ИЯФ, за 2017 год удалось достигнуть рекордной светимости на ведущих коллайдерах института ВЭП 4М и ВЭП 2000. Светимость позволяет получить более точную информацию о событиях, которые происходят в мире элементарных частиц. Достигается она увеличением производительности и интенсивности пучков.

«Достигнутые результаты позволяют нам с предельной точностью на сегодняшний день получить информацию о процессах, происходящих с лёгкими кварками. Никакая другая установка в мире эту информацию получить не способна», -- рассказал академик РАН, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачёв.

Главным флагманским проектом института в будущем станет Супер С-Тау фабрика – большой коллайдер, который будет производить уникальные эксперименты. Пока финансирования на такой огромный проект нет, но учёные стараются разрабатывать нужные для ускорителя технологии заранее. Одна из ключевых установок, необходимых для коллайдера, – клистрон. Он генерирует частицы, которые затем разгоняются до огромных скоростей и сталкиваются, что позволяет учёным получить информацию о мельчайших элементах, а также о механизмах рождения вселенной.

«Те клистроны, которые есть у нас сейчас, мы давным-давно закупили на Востоке. Но ситуация может развиваться так, что в какой-то момент нам их просто не продадут из-за санкций. Поэтому мы учимся создавать их самостоятельно», -- рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Евгений Левичев.

В настоящее время учёным удалось такой клистрон собрать и протестировать в особом режиме. Испытания прошли успешно. В следующем году учёные планируют сделать полноценный генератор, который можно будет использовать на установках не только ИЯФ, но и других научных институтов страны.

Другое направление, которым занимаются в интситуте – физика плазмы. Благодаря исследованиям в этой области человечество сможет исполнить свою давнюю мечту – управляемый термоядерный синтез. Сотрудники лаборатории «№ 10» ИЯФ смогли придумать, как приблизить этот момент. Они всего за три года разработали и построили уникальную установку СМОЛА – спиральную открытую магнитную ловушку, внутри которой удаётся на некоторое время удержать плазму, при этом избегая потерь.

«Эта установка – красивая быстрая реализация новой идеи в физике удержания плазмы с высокими параметрами, которые необходимы для обеспечения условий термоядерного синтеза. У этой установки есть и другие подходы, которые будут изучены, например создание двигателей для космических перелётов", -- прокомментировал Павел Логачёв

Запуск стенда, демонстрирующего возможности нового подхода к удержанию плазмы, состоялся в ИЯФ после пресс-конференции. Сотрудники лаборатории показали, как выглядит водород, раскалённый до нескольких тысяч градусов Цельсия.

Напомним, что в июне в ИЯФ заработал станок, производящий детали для термоядерного реактора во Франции.