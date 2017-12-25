Прыгнувшая с моста пара молодых экстремалов разбилась об лёд под Томском

Следком Томской области возбудил уголовное дело по факту травмирования двух человек, прыгнувших с автомобильного моста на тарзанке, — парень и девушка сильно ударились о лёд и были доставлены в реанимацию, узнал корреспондент Сиб.фм 25 декабря из сообщения ведомства.

Инцидент произошёл 24 декабря в районе закрытого города Северска. Молодые люди прыгали с Нового моста через реку Томь. Неудачный прыжок попал на видео, которое затем было размещено в группе «Жесть Томска» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что пара прыгает одновременно с высоты около 10 метров. После первых же секунд полёта траектория движения людей на верёвке, привязанной к мосту, становится неконтролируемой, и они с громким стуком падают на лёд реки, затем лежат без сознания.

К месту происшествия выехали врачи скорой помощи, которые при содействии спасателей вытащили пострадавших на берег, а потом доставили в больницу. По сообщению СК, в результате удара о лёд парень и девушка получили телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в январе томский экстремал прыгнул с парашютом с 17-го этажа, и его полёт случайно был зафиксирован на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.