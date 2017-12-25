Томский вуз стал лучшим центром онлайн-образования в России

Минобрнауки РФ признало подразделение Томского государственного университета лучшим центром онлайн-образования из ста заявок, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Институт дистанционного образования ТГУ в Томске стал передовым центром в электронном образовании. Эксперты Министерства образования и науки РФ признали томский госуниверситет лидером по количеству баллов в конкурсе региональных центров компетенций в области онлайн-образования.

Томский центр охватывает 21 регион России и планирует провести онлайн-курсы для 16 тысяч студентов и 1,2 тысячи преподавателей в 2018-2019 годах. Центр помогает организовать дистанционное обучение и выстраивает его с помощью различных инструментов, в том числе анимационных роликов и специального клуба менторов.

Сегодня в России всего 240 онлайн-курсов, в которых участвуют примерно полмиллиона слушателей. По плану Минобрнауки РФ за два года реализации проекта национального проекта число курсов должно вырасти до тысячи, а количество пользователей — до двух миллионов. В следующие пять лет эти показатели необходимо кратно увеличить.

Томские эксперты назвали причины низкой популярности онлайн-курсов. Студенты мало знают об их существовании и недостаточно мотивированы. По мнению директора Института дистанционного образования ТГУ Галины Можаевой, далеко не каждый преподаватель должен стать автором онлайн-курсов, но каждый должен их использовать. Учителей и детей тоже нужно готовить к работе с онлайн-курсами как потенциальных абитуриентов.

«Студенты не знают, что можно прийти к преподавателю вуза с сертификатом и перезачесть результаты», — уверена Галина Можаева.

Томский государственный университет разместил более 45 открытых онлайн-курсов на международных и российских платформах «Открытое образование», Coursera, Лекториум, Stepik, «Образование на русском» и других.

Напомним, в декабре томская студентка получила стипендию Собчака за лазейку в опционах.