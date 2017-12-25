 

Убийство пропавшей новосибирской студентки заинтересовало британские СМИ

 25 декабря, 17:52
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Убийство пропавшей новосибирской студентки заинтересовало британские СМИ
Фото из инстаграма жертвы с сайта siberiantimes.com

Один из ведущих британских таблоидов рассказал об убийстве 19-летней студентки из Новосибирска после посещения ею сайта для «сладких папиков»; полиция рассказала о задержании двух подозреваемых, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

«19-летняя студентка, которая ответила на рекламную вакансию „гувернантки с модельной внешностью“ на сайте для „сладких папиков“, была изнасилована и задушена до того, как её тело, упакованное в полиэтилен, было найдено в сибирских лесах», — написало британское СМИ The Daily Mail. Журналисты сослались на материал The Siberian Times от 24 декабря.

Согласно первоисточнику, убитая Кристина П. пропала после 21 декабря, когда поехала на собеседование по вакансии «гувернантки» с требованиями «молодых девушек с модельной внешностью». Её отец заявил в полицию вечером того же дня, когда обнаружил пропажу 19-летней дочери.

Как сообщает издание, спустя два дня тело жертвы, замотанное в полиэтилен, было найдено в пластиковой сумке неподалёку от пляжа «Бумеранг» в Советском районе Новосибирска. По предварительным данным, девушка была изнасилована, а затем задушена.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками городского Управления МВД России, отделов полиции № 9 «Первомайский» и № 10 «Советский», во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области были установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства — двое ранее не судимых мужчин в возрасте 26 и 28 лет.

«Полиция отследила сигнал смартфона девушки 23 декабря, подозреваемые включили его, когда пытались спрятать тело», — рассказал источник, близкий к следствию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», следователи собирают доказательства и устанавливают причастность подозреваемых к другим преступлениям.

«Год назад один из задержанных уже был подозреваемым в уголовном деле об изнасиловании, но дело было закрыто», — сообщило The Siberian Times.

Новосибирские следователи установили, что убийство было совершено вечером 21 декабря в одном из домов коттеджного посёлка в микрорайоне ОбьГЭС. По сообщению британского таблоида, перед этим студентка ответила на рекламное объявление о вакансии, в действительности, размещённое мужчинами, ищущими сексуальные услуги.

Напомним, что в декабре убийца 16-летней школьницы Карины Залесовой из Новосибирска совершил попытку суицида в тюрьме.

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