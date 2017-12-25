Спасший людей из пожара учитель физкультуры разбился с семьёй под Новосибирском

Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло в Новосибирской области — разбилась семья учителя-героя из Кузбасса, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло утром в воскресенье, 24 декабря, на 80-м километре федеральной трассы «Сибирь». 49-летний водитель седана Volkswagen Polo ехал из Болотного в сторону Новосибирска. При обгоне он столкнулся с двигавшимся по встречной полосе грузовиком Mitsubishi Fuso.

В результате аварии погибли пассажиры и водитель седана — семья из Кемеровской области. В машине находилась их 11-летняя дочь. Ни одна подушка безопасности не сработала.

«Это мои знакомые. Он учитель физкультуры, очень хороший человек. Вынес из пожара двоих детей и бабушку! Его наградили за это. И с ним была в машине дочь и жена, тоже прекрасные люди. Даже не хочется верить! Как это перенесут родители, уму непостижимо!» — написала в комментариях одна из подписчиц группы.

В 2016 году Кемеровское МЧС опубликовало интервью с учителем физкультуры Алексеем Смирновым из Юрги, который вытащил из огня двух детей и их бабушку. За это его представили к награде.

Свидетели аварии утверждают, что дорогу в тот день не посыпали реагентами и она была скользкой, как каток.

Напомним, в ноябре четыре человека погибли на Алтае в ДТП с рейсовым автобусом.