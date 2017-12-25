 

Пытавшийся выкупить у полиции 290 килограммов янтаря житель Новосибирска отделался штрафом

 25 декабря, 13:25
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Пытавшийся выкупить у полиции 290 килограммов янтаря житель Новосибирска отделался штрафом
Фото с сайта globallookpress.com

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу жителя города, который вместе с иностранным гражданином пытался за взятку выкупить у полицейских крупную партию контрабандного янтаря, узнал корреспондент Сиб.фм 25 декабря из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Партия янтаря весом 290 килограммов и стоимостью более 9 млн рублей была изъята сотрудниками Сибирской оперативной таможни в апреле. Ценный груз пытались вывезти с территории Новосибирской области граждане Китая, спрятавшие янтарь в ручной клади и багаже.

В августе оперативники ФСБ задержали в Новосибирске двух человек, пытавшихся за взятку в 1,5 млн рублей выкупить у сотрудника правоохранительных органов изъятую партию янтаря, хранившуюся как вещественное доказательство. Передать они успели только часть взятки — 750 тысяч рублей.

Один из двух задержанных оказался гражданином иностранного государства — какого, не уточнялось, второй — жителем Новосибирска. В отношении взяткодателей было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору»).

На предварительном следствии россиянин заключил с органами прокуратуры досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая это, суд вынес в отношении него сравнительно мягкий приговор, обязав выплатить штраф в 2,5 млн рублей. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты в собственность государства. Расследование уголовного дела в отношении второго фигуранта продолжается.

Напомним, в сентябре сотрудники таможни задержали в новосибирском аэропорту Толмачёво гражданина Китая, который пытался вывезти в Шанхай 920 листов неразрезанных украинских гривен, оказавшихся подлинными.

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