Жителям Новосибирска предложили потрогать оживающие листья

В новосибирском контактном зоопарке покажут животных, которые научились сливаться с окружающей средой — экспонатами стали палочник, агама и хамелеон, узнал 25 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы контактного зоопарка «Лесное посольство».

Выставка животных-невидимок «Эффект хамелеона» открылась в контактном зоопарке «Лесное посольство» в понедельник, 25 декабря.

Организаторы пообещали рассказать о том, как хамелеоны реагируют на воздействие внешней среды с помощью смены окраски. Например, когда ящерица испытывает агрессию, её кожа чернеет.

Среди живых экспонатов есть и другие пресмыкающиеся и земноводные: водяная агама, черепаха трионикс и камышовая жаба.

Также здесь можно будет увидеть экспозицию из девяти видов палочников — эти насекомые сливаются с окружающей средой за счёт схожести с листьями, побегами и другими элементами растительного мира. Гостям выставки разрешат взять палочника в руки — организаторы уточняют, что насекомое гипоаллергенно.

Экспозиция продлится до конца января, экскурсии будут ежедневными.



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