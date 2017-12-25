Жительница Забайкальского края получила 12 лет колонии за избиение матери

Суд приговорил жительницу Сретенского района Забайкальского края к 12 годам лишения свободы за избиение матери — женщина скончалась от полученных травм, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения краевой прокуратуры 25 декабря.

По версии следствия, вечером 7 июня подсудимая, её мать и их знакомый распивали спиртное. Во время застолья между женщинами произошла ссора, спровоцированная матерью. Она якобы обвиняла дочь в том, что та не воспитывала своих детей, постоянно била их, за что была осуждена и лишена родительских прав, а теперь нигде не работает.

«В свою очередь подсудимая припомнила мамаше о том, что на момент своего появления на свет мать и отец тоже были судимы. В то время, как отец практически постоянно находился в местах лишения свободы, мать вела разгульный образ жизни и воспитанием своих детей не занималась, за что также была лишена родительских прав», — отметили в пресс-службе.

Женщина во время ссоры ударила мать несколько раз по лицу. Находящийся с ними мужчина поспешил покинуть пьяную компанию. Через некоторое время дочь успокоилась и помогла матери пройти в спальню, которая продолжала оскорблять её, чем спровоцировала очередную агрессию. Подсудимая стала наносить матери удары в грудь и живот, от которых женщина вскоре скончалась.

Суд признал дочь виновной в части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). С учётом прежней судимости ей назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июле житель города Татарска Новосибирской области был задержан за убийство собственной пожилой матери.