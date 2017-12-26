 

«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом

 26 декабря, 17:23
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«Букет» плохой погоды получат жители Новосибирской области перед Новым годом
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы, но к Новому году осадки и ветер ослабнут, сообщил 26 декабря корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

27 декабря температура воздуха ночью будет от −7... −12 °С до −22 °С по западу области, днём от −4... −9 °С по востоку до −14 °С по западу. 28-29 декабря температура понизится до −10... −16 °С ночью, местами до −25 °С, 28-го днём — в пределах −10... −15 °С, 29-го днём температура немного повысится — до −4... −9 °С.

«Сейчас у нас проходит холодный атмосферный фронт того циклона, который вчера был над Казахстаном, а теперь переместился на северо-восток Западной Сибири, — рассказал Ренад Ягудин. — Холодный фронт этого циклона сегодня с утра проходил территорию Новосибирской области и принёс целый „букет“ неблагоприятных явлений погоды: снегопады, метели, порывистые ветры, гололёд, налипание мокрого снега, снежные заносы. Ветер усилился до 15 метров в секунду».

По словам Ягудина, 27 декабря в Новосибирской области ожидаются снежные заносы и осадки разной интенсивности, усиление ветра с порывами до 12-16 метров в секунду, гололёд и похолодание. 28-29 декабря снегопады и ветер ослабнут.

Напомним, в декабре американские СМИ сообщили об арктическом вихре из Сибири, который гарантировал самое холодное Рождество за 20 лет с температурой до −4 °С на севере США и в Канаде.

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