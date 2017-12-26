Врезавшийся в фонарь грузовик спровоцировал восьмибалльную пробку в Новосибирске

В Новосибирске на Бердском шоссе рядом с улицей Русской в сторону Речного вокзала образовалась восьмибалльная пробка, которую спровоцировал грузовик МАЗ с прицепами, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» 26 декабря.

Как сообщается в группе, грузовик выехал на разделительную полосу и снёс фонарь. Прицепы МАЗа разложились, а металлолом из кузова разлетелся по проезжей части.

На месте работают пожарные и спасатели. Движение на шоссе встало в обоих направлениях — со стороны Бердска перекрыты две полосы движения.

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Корреспондент Сиб.фм выяснял у сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергея Страдымова причину и подробности дорожно-транспортного происшествия, а также ситуацию на этом участке дороги в данный момент.

«Я вам что — слетаю туда, что ли? — сказал Страдымов. — К нам информация о ДТП поступает, только если есть пострадавшие. Как я узнаю? По пробкам у нас не отслеживается информация».

На вопрос, есть ли у отдела пропаганды связь с инспекторами, которые выезжали на место происшествия, Страдымов ответил, что это — «долгий путь».

На момент публикации новости в сервисе Яндекс.Пробки на Бердском шоссе и улице Русской в районе гипермаркета «Гигант» была зафиксирована протяжённая восьмибалльная пробка.

Скриншот с сервиса Яндекс.Пробки

Напомним, 25 октября в Новосибирске первый выпавший снег спровоцировал девятибалльные пробки на дорогах.