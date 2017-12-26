Мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал бороться с грязью на дорогах

После жалоб горожан по поводу грязи на автомагистралях Новосибирска мэр Анатолий Локоть поручил проверить пескосоляную смесь, которой посыпают дороги, узнал корреспондент Сиб.фм на странице мэра в соцсети «ВКонтакте» 26 декабря.

Анатолий Локоть опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявление о том, что взял на контроль решение проблемы с грязью на дорогах города.

«Новосибирцы пожаловались мне на большое количество грязи на городских магистралях. Потребовал проверить пескосоляную смесь, которой посыпают дороги. Дал поручение начальнику департамента транспорта Роману Дронову оперативно провести анализ смеси и доложить о результатах. Если выяснится, что она не соответствует требованиям, то примем меры. Напомню, что однажды мы уже меняли поставщика песка», — сказал мэр.

Пользователь Василий Петров усомнился в целесообразности принятого мэром решения в комментарии под записью: «Анатолий Евгеньевич, кажется, вы спустили проверку ведомства в само ведомство. Очевидно же, что, если они внутри себя воруют деньги, закупая более дешёвую смесь, то результат проверки будет нулевой.

Не признаются же они, что „ой, уважаемый мэр, мы воровали деньги через подставную контору, которая якобы нормальный песок продаёт, просто это контора моего брата/свата и он мне лично откатывает“.

Я бы попросил своего заместителя, которому верю как себе, проверить цепочку закупок, кто у кого покупает, нет ли в этом крамолы. Разумеется, прийти на склад и взять образцы без предупреждения, сдать в лабораторию без указания, что и откуда, чтобы лаборатория не могла „отстучаться“ заинтересованным лицам. Можно в соседний город свозить образцы. Я полагаю, что на одной песко-соляной смеси там такие деньги крутятся, что весь этот детектив обретает смысл».

Кроме того, в комментариях жители Новосибирска обратили внимание на то, что прежде чем с песком разбираться, нужно сначала почистить улицы от снега — например, в частном секторе, отметил пользователь Михаил Окатов.

Напомним, в мае мэр Анатолий Локоть назначил Романа Дронова начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.