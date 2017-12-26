Житель Новосибирской области предстанет перед судом в Кузбассе за убийство пощёчиной

Случайная ссора между незнакомыми друг с другом жителями Новосибирской и Кемеровской областей стоила жизни последнему — после первой же пощёчины он упал на асфальт и разбил себе голову, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения кузбасского следкома.

По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами произошёл на улице. Оба находились в алкогольном опьянении и повздорили по какому-то незначительному поводу.

25-летний житель Новосибирской области ударил оппонента ладонью по лицу, тот не удержался на ногах и упал. При падении мужчина ударился головой об асфальт, в результате получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице через две недели.

В ходе проведённых следственных действий установлено, что черепно-мозговая травма была причинена именно в результате падения на тротуар, а ударивший ладонью участник конфликта не желал и не рассчитывал причинить погибшему серьёзного вреда. Учитывается и то, что приезжий из Новосибирской области не скрывался от следствия и сотрудничал с правоохранительными органами.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), максимальная санкция статьи — два года лишения свободы. Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, ранее в Дзержинском районе Новосибирска мужчина заколол человека рапирой, когда искал во дворе жилого дома закладки с наркотиками.