 

Житель Новосибирской области предстанет перед судом в Кузбассе за убийство пощёчиной

 26 декабря, 16:35
подходящие темы
Житель Новосибирской области предстанет перед судом в Кузбассе за убийство пощёчиной
Фото с сайта globallookpress.com

Случайная ссора между незнакомыми друг с другом жителями Новосибирской и Кемеровской областей стоила жизни последнему — после первой же пощёчины он упал на асфальт и разбил себе голову, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения кузбасского следкома.

По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами произошёл на улице. Оба находились в алкогольном опьянении и повздорили по какому-то незначительному поводу.

25-летний житель Новосибирской области ударил оппонента ладонью по лицу, тот не удержался на ногах и упал. При падении мужчина ударился головой об асфальт, в результате получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице через две недели.

В ходе проведённых следственных действий установлено, что черепно-мозговая травма была причинена именно в результате падения на тротуар, а ударивший ладонью участник конфликта не желал и не рассчитывал причинить погибшему серьёзного вреда. Учитывается и то, что приезжий из Новосибирской области не скрывался от следствия и сотрудничал с правоохранительными органами.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), максимальная санкция статьи — два года лишения свободы. Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, ранее в Дзержинском районе Новосибирска мужчина заколол человека рапирой, когда искал во дворе жилого дома закладки с наркотиками.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 декабря, 15:19 • тест

Тест: наука или хайп?

Что вы знаете о сибирских прорывах в науке в 2017 году? Как ничего?! А мы ведь ведь для вас всё писали! Давайте проверим, что вы запомнили!

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
самое популярное
 18 декабря, 08:00 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» монету за 20 млн рублей

Монета времён Петра III появилась на новосибирском «Авито» — её реверс отличается от оригинала нетипичной надписью.
 15 декабря, 07:30 • новость

Родители убитой новосибирской школьницы Залесовой рискуют стать должниками семьи Конькова

Первомайский районный суд Новосибирска заново рассматривает иск родителей убитой школьницы Карины Залесовой о возмещении компенсации морального вреда семьёй убийцы Марка Конькова.
 22 декабря, 19:21 • новость

Дмитрий Медведев распорядился закрыть новосибирский аэродром Ельцовка

Согласно распоряжению правительства от 19 декабря новосибирский аэродром гражданской авиации, расположенный в Ельцовке, закрыт для обслуживания воздушных судов.
 14 декабря, 18:22 • новость

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    