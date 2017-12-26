Новосибирск стал третьим в России городом подержанных авто

Новосибирск стал третьим городом по объёму авторынка в России после Москвы и Санкт-Петербурга — здесь почти не продают новые автомобили, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из рейтинга аналитического агентства «Автостат».

В Новосибирске продаётся более 72 тысяч автомобилей, из которых свыше 62 тысяч — подержанные. Это третий город России после Москвы и Петербурга по объёму авторынка.

Всего шесть новых проданных автомобилей приходится на тысячу населения, ещё меньше автомобили без пробега любят покупать только во Владивостоке и в Омске.

Владивосток остался столицей подержанных автомобилей, здесь на тысячу населения продано по 50 авто с пробегом. Затем следует Краснодар с показателем 42 авто на тысячу человек. Новосибирск занимает третье место — 39 проданных машин на тысячу жителей.

Напомним, что в декабре Омск и Красноярск стали лидерами в рейтинге доступности услуг шиномонтажа.