 

Новосибирск стал третьим в России городом подержанных авто

 26 декабря, 19:05
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Новосибирск стал третьим в России городом подержанных авто
Фото Ильнара Салахиева

Новосибирск стал третьим городом по объёму авторынка в России после Москвы и Санкт-Петербурга — здесь почти не продают новые автомобили, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из рейтинга аналитического агентства «Автостат».

В Новосибирске продаётся более 72 тысяч автомобилей, из которых свыше 62 тысяч — подержанные. Это третий город России после Москвы и Петербурга по объёму авторынка.

Всего шесть новых проданных автомобилей приходится на тысячу населения, ещё меньше автомобили без пробега любят покупать только во Владивостоке и в Омске.

Владивосток остался столицей подержанных автомобилей, здесь на тысячу населения продано по 50 авто с пробегом. Затем следует Краснодар с показателем 42 авто на тысячу человек. Новосибирск занимает третье место — 39 проданных машин на тысячу жителей.

Напомним, что в декабре Омск и Красноярск стали лидерами в рейтинге доступности услуг шиномонтажа.

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