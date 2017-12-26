 

Новосибирские археологи нашли «магический» амулет из ледникового периода

 26 декабря, 16:18
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Новосибирские археологи нашли «магический» амулет из ледникового периода
Фото пресс-службы института археологии и этнографии СО РАН

Новосибирские археологи обнаружили подвеску древнейшего человека из змеиного камня — серпентина в высокогорье Кыргызтана и ножи для разделки мяса в период позднего палеолита, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Института археологии и этнографии СО РАН.

Археологи из Новосибирска нашли древнейшие следы человека в Алайской долине Кыргызстана. Экспедиция обнаружила молочный зуб homo sapiens и датировала его возрастом около 23 тысяч лет, что соответствует позднему ледниковому периоду.

Возраст одного археологического слоя с находками составил около 8-10 тысяч лет, а самый древний культурный слой, содержащий артефакты, пришёлся на последний ледниковый период. Археологи отметили, что нижние слои содержали более древние типы орудий, которые были сделаны ударным способом, а не надавливанием.

Команде из новосибирских, американских и польских археологов удалось выяснить, что мелкие острия, похожие на наконечники стрел, на самом деле использовались как ножи по мясу. Также была найдена древняя тёрка для зёрен.

Неожиданной находкой стали две древние подвески того же возраста. Сотрудница Института археологии и этнографии СО РАН Светлана Шнайдер выяснила, что изделия принадлежат схожей культуре древних людей, чьи стоянки находили в Тянь-Шане и Памире.

«Из ювелирных украшений мы нашли одну заготовку и одно готовое изделие из красивого и очень податливого камня — серпентина», — пояснила Светлана Шнайдер.

Камень серпентин, или змеевик, образуется при изменении богатых магнием пород. На Урале существует поверье, что змеевик рождается из сброшенной кожи огромного змея, Хранителя золота — Великого Полоза. Сайт Kamni.guru сообщает, что змеевик издавна считался коварным камнем, вводящим к искушениям, и предназначался для чёрных магов и колдунов.

Напомним, что в декабре археологи нашли поселение XVII века под будущим четвёртым мостом в Новосибирске.

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