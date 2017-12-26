Омская телекомпания получила 2 миллиона рублей за «Знамя Ермака»

Гендиректор омского «12 канала» Александр Малькевич, сценарист Наталья Гуц и режиссёр Павел Губанов получили 2 млн рублей за телеигру «Знамя Ермака», узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Министерства культуры РФ.

Правительство РФ наградило омскую телекомпанию за историческое реалити-шоу. Дмитрий Медведев подписал указ о награждении ежегодной премией Министерства культуры РФ 12 проектов и их создателей.

Телеигра «Знамя Ермака. Сибирский дозор» транслировалось на «12 канале» в Омске в октябре 2015 года. В проекте авторства Натальи Гуц участвовали школьники с пятого по 11-й класс.

В основе военно-патриотической телеигры лежало соревнование трёх команд за право стать дозорными в одной из крепостей. Шоу снималось на территории историко-культурного комплекса «Живая история», посвящённого жизни служилых людей с конца XVI до начала XVII века.

Школьники должны были носить исторические костюмы и проходить испытания на силу, ловкость, находчивость, командную сплочённость и знание истории.

Напомним, что в декабре томская студентка получила стипендию Солженицына за сравнение новостей НТВ и CNN.