 

Омская телекомпания получила 2 миллиона рублей за «Знамя Ермака»

 26 декабря, 19:59
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Омская телекомпания получила 2 миллиона рублей за «Знамя Ермака»
Фото Ильнара Салахиева

Гендиректор омского «12 канала» Александр Малькевич, сценарист Наталья Гуц и режиссёр Павел Губанов получили 2 млн рублей за телеигру «Знамя Ермака», узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Министерства культуры РФ.

Правительство РФ наградило омскую телекомпанию за историческое реалити-шоу. Дмитрий Медведев подписал указ о награждении ежегодной премией Министерства культуры РФ 12 проектов и их создателей.

Телеигра «Знамя Ермака. Сибирский дозор» транслировалось на «12 канале» в Омске в октябре 2015 года. В проекте авторства Натальи Гуц участвовали школьники с пятого по 11-й класс.

В основе военно-патриотической телеигры лежало соревнование трёх команд за право стать дозорными в одной из крепостей. Шоу снималось на территории историко-культурного комплекса «Живая история», посвящённого жизни служилых людей с конца XVI до начала XVII века.

Школьники должны были носить исторические костюмы и проходить испытания на силу, ловкость, находчивость, командную сплочённость и знание истории.

Напомним, что в декабре томская студентка получила стипендию Солженицына за сравнение новостей НТВ и CNN.

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