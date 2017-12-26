Почитатели Сталина потребовали восстановить его памятник в столице Бурятии

Региональное отделение политической партии «Партия Великое Отечество» (ПВО) в Бурятии выступило с предложением восстановить памятник Иосифу Сталину, снесённый на окраине Улан-Удэ, и вернуть его имя улице Коммунистической в центре города, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения на сайте политического объединения.

Как отмечается в партийном воззвании, ранее памятник советскому лидеру располагался у клуба «Рассвет» в посёлке Машзавод и был установлен за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. Однако в годы борьбы с культом личности после смерти Сталина памятник ему был снесён. Улица Сталина в центре города, получившая это название в 1938 году, была переименована в Коммунистическую в 1961 году.

Обосновывая своё предложение, сторонники ПВО подчеркнули роль Сталина в развитии региона и напомнили, что за годы предвоенных пятилеток в Бурятии были построены десятки крупнейших современных промышленных предприятий: «...только во второй пятилетке — 85 фабрик и заводов».

«В настоящее время <...> часть сохранившихся указанных выше предприятий, построенных во времена руководства нашей страной Сталиным, производят необходимую продукцию и обеспечивают рабочими местами тысячи жителей Бурятии. Именно объекты энергетики сталинского периода, такие как ТЭЦ и котельные, обеспечивают теплом и горячим водоснабжением большую часть жителей республики», — говорится в обращении регионального отделения ПВО.

Активисты партии предлагают «исправить историческую несправедливость», при этом указывая на то, что памятник «отцу народов» надо установить не на окраине, как раньше, а в центре республиканской столицы — это «позволит сохранить и передать память о нём будущим поколениям».

Напомним, в ноябре сторонники КПРФ из села Табаргатай в Бурятии установили первый в населённом пункте памятник Владимиру Ленину, бюст был найден ими на свалке и отреставрирован.