Новый терминал красноярского аэропорта открылся на день раньше первого рейса

В Красноярске состоялось официальное открытие нового терминала аэропорта Емельяново, построенного в рамках подготовки к Универсиаде-2019, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения пресс-службы регионального правительства, здание аэровокзала может считаться крупнейшим за Уралом, поскольку рассчитано на обслуживание пяти миллионов пассажиров в год.

На церемонию открытия терминала были приглашены около тысячи гостей, в том числе чиновники, работники авиации, будущие волонтёры Универсиады. Символический старт работе нового здания дали глава Росавиации Александр Нерадько, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Вместе они приложили свои ладони к специальной сенсорной панели, в этот момент на крыше терминала включилась подсветка надписи «Аэропорт Красноярск».

По словам Нерадько, с появлением в Красноярске международного аэропорта современного уровня у местных жителей будет больше возможностей для выбора авиамаршрутов и перевозчиков.

«Создаются предпосылки к тому, чтобы самолёты российских и иностранных авиакомпаний не летали транзитом над Сибирью, а могли осуществлять посадки, загружаться, брать на борт пассажиров, туристов и лететь во все уголки мира», — сказал руководитель Росавиации.

Александр Усс в свою очередь отметил, что обновлённый аэропорт станет воздушными воротами в так называемую «Енисейскую Сибирь», то есть будет использоваться не только жителями Красноярского края, включая Таймыр и Эвенкию, но и жителями Тувы и Хакасии.

Здание аэропорта было возведено за полтора года, инвестиции в проект составили около 6 млрд рублей. Площадь нового терминала — 58 тысяч квадратных метров, он оборудован шестью телескопическими трапами. Система погрузки и выгрузки багажа предполагает пять уровней досмотра, что гарантирует высокий уровень надёжности проверки. Сортировка будет осуществляться в автоматическом режиме, и это позволит исключить возможность потери багажа.

Рейсы из нового терминала аэропорта Красноярск начнут отправляться с 27 декабря. Первым вылетит самолёт авиакомпании NordStar, следующий в Норильск.

Напомним, в сентябре группа компаний «Базовый элемент», контролируемая предпринимателем Олегом Дерипаской, предложила властям Красноярского края создать особую экономическую зону на базе аэропорта Емельяново.