 

Томская столовая отравила 90 человек и получила штраф в 200 тысяч рублей

 26 декабря, 18:19
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Томская столовая отравила 90 человек и получила штраф в 200 тысяч рублей
фото пресс-службы администрации Томской области с праздника в 2015 году

Массовое отравление 90 взрослых и детей на «Празднике топора» в селе Томской области привело к штрафу и закрытию столовой, узнал 26 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора в Томской области.

Более 90 человек, в том числе, четверо детей отравились на «Празднике топора — 2017» в селе Зоркальцево под Томском. Региональный Роспотребнадзор завершил расследование четырёхдневной вспышки кишечной инфекции с 16 августа.

Специалисты из лаборатории выяснили, что люди отравились опасной кишечной палочкой эшехерия коли. Опасная бактерия содержалась в еде для праздника, поставленной ООО «Аккурат».

Больные сотрудники кулинарного цеха «Аппетит», принадлежащего ООО «Аккурат», заразили блюда кишечной палочкой. По данным ведомства, нарушение санитарных норм при приготовлении и доставке блюд вызвало вторичное попадание бактерий в еду.

Гости остались без ужина после вспышки инфекции, было изъято 389 тарелок салатов и 384 порций вторых блюд.

Из меню исключили оливье и другие салаты со множеством ингредиентов, а также соусы.

Кировский районный суд приостановил работу кулинарного цеха на 90 дней и оштрафовал компанию «Аккурат» на 200 тысяч рублей.

Напомним, что 6 августа с мероприятия «Праздник топора» 18 человек были доставлены в медицинские учреждения с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру.

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