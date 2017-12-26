 

Заключённые алтайской колонии незаконно вырубили муниципальный лес на 1,2 млн рублей

 26 декабря, 19:22
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Заключённые алтайской колонии незаконно вырубили муниципальный лес на 1,2 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса силами заключённых — по версии следствия, работы были организованы начальством местной исправительной колонии, узнал корреспондент Сиб.фм 26 декабря из сообщения регионального следкома.

Вырубки совершались в период с 2016 по 2017 годы на территории Калманского района на участке леса, принадлежащем муниципалитету. Заключённые заготавливали сосну, берёзу, осину и тополь, затем древесина продавалась посторонним лицам, в том числе и жителям района. В результате незаконной рубки муниципальному образованию был причинён имущественный ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

К организации работ, по данным следствия, были причастны заместитель начальника исправительной колонии № 3 и младший инспектор отдела охраны этого учреждения. Действия сотрудников ФСИН квалифицированы как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и частями 2 и 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Сбор доказательств по делу следком проводил во взаимодействии с оперативниками ФСБ, в том числе было допрошено более 60 свидетелей, проведены различные экспертизы. С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением материалы дела направлены в суд. На имущество обвиняемых стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест.

Напомним, в августе группа членов садового товарищества «Солнечная долина» под Новосибирском пожаловалась в региональное отделение Общероссийского народного фронта на вырубку неизвестными крупноствольных сосен в лесу.

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