 

Более 400 млн рублей потратят на выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году

 27 декабря, 16:34
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Более 400 млн рублей потратят на выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году
фото пресс-службы правительства нсо

Из областного бюджета НСО будет выделено 409,8 млн рублей на организацию выборов главы региона — эта сумма на 183,5 млн больше, чем потратили в 2014 году, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Ъ-Сибирь» 27 декабря.

Как сообщило издание со ссылкой на новосибирский облизбирком, в 2018 году на организацию выборов главы области запланировано 409,8 млн руб. В эту сумму также заложены траты на второй тур голосования. В 2014 году на выборы губернатора Новосибирской области избирком получил из бюджета 226,3 млн рублей. В общей сложности в регионе в 2018 году пройдёт 12 избирательных кампаний — десять муниципальных, одна федеральная и одна регионального значения.

Эксперты отмечают главных претендентов на должность главы региона — мэра города Анатолия Локтя и врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Ни один из них о своих намерениях публично не заявлял. На пресс-конференции 12 декабря Травников сказал, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах.

Напомним, 6 октября Владимир Путин освободил от должности главы Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил врио губернатора Андрея Травникова, который назвал своё назначение сюрпризом.

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