 

Экс-чиновнику новосибирской мэрии смягчили наказание за аферу с 1 500 квартирами

 27 декабря, 18:56
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Экс-чиновнику новосибирской мэрии смягчили наказание за аферу с 1 500 квартирами
фото с сайта pixabay.com

Бывшему начальнику отдела по управлению жилым фондом Октябрьского района Новосибирска Андрею Гудченко смягчили приговор по делу о махинациях при продаже муниципальных квартир — Дзержинский районный суд назначил ему четыре года лишения свободы; ранее этот же суд приговорил его к более жёсткому наказанию — восьми годам колонии, но приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 27 декабря.

Дзержинский районный суд Новосибирска пересмотрел дело о продаже 26 муниципальных квартир по заниженной цене и смягчил приговор всем четырём фигурантам дела. Год назад организаторы аферы с муниципальными квартирами получили от четырёх до восьми лет.

По новому приговору суда Гудченко сокращён срок до четырёх лет, его сообщникам — директору агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павлу Селякину и его бывшей супруге Валерии назначено по три с половиной года лишения свободы, и риелтору Людмиле Епихиной — три года заключения.

Потерпевшей стороной в суде выступали мэрия Новосибирска и администрация Октябрьского района. Жильё именно этого района шло с молотка.

Обвиняемый, пользуясь служебным положением и доверием начальства, отчуждал квартиры по заниженной стоимости, затем жильё оформлялось на многочисленных родственников, а после продавалось уже по рыночной цене.

Напомним, в апреле 2016 года новосибирская прокуратура обвинила бывшего чиновника мэрии в краже 1 500 квартир.

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