Главный архитектор Новосибирска предсказал обрушение гостиницы-«призрака»

Главный архитектор города Виктор Тимонов высказал опасения, что гостиница «Турист» на площади Маркса в Новосибирске может обрушиться в любой момент, и порекомендовал МЧС проверить её, узнал 27 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал убрать с площади Маркса гостиницу-долгострой, однако собственник стал отрицать факт переговоров о демонтаже здания, сославшись на то, что градоначальник его «недопонял».

Главный архитектор города Виктор Тимонов уверен, что если «хотя бы один узел ослаб, проржавел, то малейшая вибрация может спровоцировать обрушение».

При этом он считает, что инициатива независимой экспертизы должна исходить от МЧС, так как компания-собственник здания «Турсиб-А» заинтересована в результате.

«На всех совещаниях я говорю, что нам не нужна экспертиза „Турсиб-А“, потому что они заплатят и получат такое заключение, которое им надо», — цитирует РБК Тимонова.

Как пояснили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, ведомство не может инициировать проверку самостоятельно. Экспертизу должен либо заказать «Стройнадзор», либо по запросу от прокуратуры или по решению суда.

Напомним, в июне новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса.