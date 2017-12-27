Компания «Норникель» стала генеральным партнёром Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, узнал 27 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы премии.

Крупнейший в мире производитель никеля, палладия, платины и меди «Норникель» в четвёртый раз проявил внимание к крупной премии в сфере коммуникаций и связей с общественностью. Поддержка данной сферы наряду с социальным предпринимательством, культурой и спортом является частью комплексной программы компании по развитию территорий и повышению их инвестиционной привлекательности.

«Премия „Серебряный Лучник“ — Сибирь даёт возможность профессиональному сообществу обменяться опытом, рассказать о новых коммуникационных инструментах, обсудить проблемы отрасли и пути их решения, почерпнуть новые идеи. Это не только помогает повысить эффективность именно PR-проектов, но и содействует продвижению и масштабированию региональных проектов из других отраслей, и в конечном счёте помогает развитию территорий в целом», — рассказал руководитель Центра имиджевых проектов Заполярного филиала «Норникеля» Михаил Демьянов.

Сибирский «Серебряный Лучник» проводится в седьмой раз. Больше всего заявок жюри получило из Новосибирской области (28) и Красноярского края (15), по девять проектов — от Кемеровской области и Алтайского края, по пять — из Омской и Иркутской областей. Томская область представлена двумя работами. Победители будут объявлены 27 января в Новосибирске.

Напомним, в декабре премия «Серебряный лучник» — Сибирь раскрыла имя председателя жюри.