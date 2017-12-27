 

Новосибирский депутат выяснил состав грязи на городских дорогах

 27 декабря, 19:37
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Новосибирский депутат выяснил состав грязи на городских дорогах
Фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска возмутились качеством пескосоляной смеси на дорогах — независимая экспертиза показала отклонение от нормы в 20 раз, узнал 27 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице депутата Дмитрия Прибаловца в соцсети «ВКонтакте».

Ранее после жалоб горожан по поводу грязи на автомагистралях Новосибирска мэр Анатолий Локоть поручил проверить пескосоляную смесь, которой посыпают дороги.

Депутат горсовета решил совместно с представителем Федерации автовладельцев России Михаилом Мезенцевым провести собственный анализ образцов грязи, взятых на новосибирских дорогах. В среду, 27 декабря, он доложил о первых результатах.

«Пробы не соответствуют ГОСТу, по некоторым показателям отклонение от норм в 20 с лишним раз. Почти наполовину эта субстанция состоит из ила и глины. Чтобы проверить наше предположение, что дело в пескосоляной смеси, завтра планируем взять пробы на складе хранения песка, закупленном городом для этих целей», — написал Прибаловец.

При этом представитель «ФАР» Михаил Мезенцев уточнил, что в грязи нашли 9 % органических веществ, а обилие пылеватых частиц указывает на то, что под ногами жителей города не песок, а супесь.

Подписчики депутата живо отреагировали на это сообщение, предложив свои способы решения проблемы.

«А почему нельзя, как в Москве, засыпать мраморной крошкой? Она белая, грязи никакой от неё, пыли летом — тоже, и убирается лучше, чем песок», — написал один из пользователей соцсети.

Напомним, в декабре светофор со смайлами разработали инженеры для новосибирских пробок.

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